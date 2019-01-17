2019-01-17T11:01:23+03:00
Происшествия

Ударил головой в живот: в Самаре пьяный бугай напал на 82-летнего врача «скорой помощи»

У медика множественные травмы, в том числе закрытая черепно-мозговая
СТЕПАН ВЕТРОВ
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Врача доставили в больницу СередавинаВрача доставили в больницу СередавинаФото: Андрей ЦЫГАНОВ
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ЧП произошло в поселке Прибрежный в Красноглинском районе Самары. В районе шести вечера в среду, 16 января, пьяный молодой человек напал на 82-летнего врача бригады скорой помощи, которая приехала на вызов. Об этом корреспонденту сайта samara.kp.ru сообщил собственный источник.

- Все случилось в районе шести вечера. Поступил вызов, что на лестничной клетке одного из домов сидит пьяный ребенок – примерно девяти лет. Когда бригада прибыла на вызов, то никакого ребенка там не нашла. Был только молодой парень, лет 18-ти. Судя по всему, пьяный, - рассказал собеседник.

Молодой человек ударил врача головой в живот и выбежал из подъезда. На улице парень начал пинать машину скорой, а потом убежал.

Врача доставили в больницу Середавина. У него диагностировали множественные травмы, среди которых закрытая черепно-мозговая, ушиб плеча и травма живота.

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