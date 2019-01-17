Самарский нокаутер Марк Волков сразится с Олегом Петеримовым в со-главном бою «Битвы на Волге 9»
Турнир пройдет 17 февраля в Казани
Фото: федерация ММА Самарской области
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Самарский боец Марк Волков примет участие в «Битве на Волге 9». В со-главном бою вечера он сразится с Олегом Петеримовым из Пензы. Об этом сообщает федерация ММА Самарской области.
- Марк Волков, самарский нокаутер, известный зрителям «Битвы на Волге» своими короткими боями и зрелищными победами, вновь возвращается в октагон. Его соперником на этот раз выступит боец из Пензы Олег Петеримов, зарекомендовавший себя в профессиональных турнирах таких организаций как ACB, Fight Stars, ERA VIP, - говорится в сообщении.
«Битва на Волге 9» пройдет в Казани в отеле «Корстон» 17 февраля.