Жительница Тольятти организовала подпольный игорный клуб

СЕГОДНЯ 11:28 2019-01-17T11:28:58+03:00

Женщине грозит до 2 лет лишения свободы за организацию азартных игр Фото: Архив "КП"

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Недавно к правоохранителям поступила информация о том, что в нежилом помещении на бульваре Туполева в Автозаводском районе Тольятти работает подпольный игорный клуб. Вскоре эти сведения подтвердились.

Полицейские наведались туда и нашли там компьютерное оборудование, на котором посетители клуба играли в азартные игры. Как выяснили сотрудники ГУ МВД по Самарской области, организатором незаконной деятельности выступила 30-летняя жительница Тольятти, которая является директором коммерческой организации.

Женщину задержали. В СУ СК по Самарской области в отношении нее возбудили уголовное дело по статье «Незаконные организация и проведение азартных игр». Тольяттинке грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.