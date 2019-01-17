«Крылья Советов» продолжают продавать абонементы на оставшиеся домашние матчи сезона
«Крылья Советов» продолжают продажи клубных абонементов на оставшиеся домашние игры сезона. Цены на шесть оставшихся встреч РПЛ начинаются от 1750 рублей, сообщает пресс-служба клуба.
- В стоимость одного абонемента в зону гостеприимства входит автопропуск до конца сезона. В стоимость клубного абонемента категории «Стандарт» входит один разовый автопропуск, - уточнили в «КС».
Дети смогут рассчитывать на 50% скидку в сектора C118-119, А102-103. Купить такие абонементы смогут только родители, у которых с собой будут документы, подтверждающие родство.
Скидку также получат учащиеся спортивных школ и инвалиды.
- Скидка 50% от основной цены предоставляется учащимся спортивных школ в сектора D 115-116, инвалидам 1 и 2 групп в сектор C117, а также инвалидам-колясочникам на специально оборудованные места трибун C,D (B) на втором ярусе (абонемент включает в себя проход одного сопровождающего), - говорится в сообщении «Крыльев Советов».
Купить абонементы можно будет в клубных магазинах «КС» на «Металлурге» (с 10:00 до 19:00) и в ТЦ «Сила Спорта» (с 10:30 до 20:00).
С собой не забудьте паспорт.