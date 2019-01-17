«Крылья Советов» продолжают продавать абонементы на оставшиеся домашние матчи сезона

СЕГОДНЯ 11:48 2019-01-17T11:48:37+03:00

У «КС» осталось шесть домашних матчей в сезоне Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

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«Крылья Советов» продолжают продажи клубных абонементов на оставшиеся домашние игры сезона. Цены на шесть оставшихся встреч РПЛ начинаются от 1750 рублей, сообщает пресс-служба клуба.

- В стоимость одного абонемента в зону гостеприимства входит автопропуск до конца сезона. В стоимость клубного абонемента категории «Стандарт» входит один разовый автопропуск, - уточнили в «КС».

Дети смогут рассчитывать на 50% скидку в сектора C118-119, А102-103. Купить такие абонементы смогут только родители, у которых с собой будут документы, подтверждающие родство.

Скидку также получат учащиеся спортивных школ и инвалиды.

- Скидка 50% от основной цены предоставляется учащимся спортивных школ в сектора D 115-116, инвалидам 1 и 2 групп в сектор C117, а также инвалидам-колясочникам на специально оборудованные места трибун C,D (B) на втором ярусе (абонемент включает в себя проход одного сопровождающего), - говорится в сообщении «Крыльев Советов».

Купить абонементы можно будет в клубных магазинах «КС» на «Металлурге» (с 10:00 до 19:00) и в ТЦ «Сила Спорта» (с 10:30 до 20:00).

С собой не забудьте паспорт.