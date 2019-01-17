2019-01-17T12:18:16+03:00
Общество

Бывший пиарщик тольяттинского АВТОВАЗа стал заместителем полпреда в ПФО

Игорь Буренков работал в Самарской области на протяжении нескольких лет
Анастасия ФИЛАТОВА
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Российский телеведущий и пиарщик теперь будет замом полпреда ПФО / Фото: www.strategyjournal.ruРоссийский телеведущий и пиарщик теперь будет замом полпреда ПФО / Фото: www.strategyjournal.ru
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В среду, 16 января, был назначен новый заместитель полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе. Им стал тележурналист, специалист в области коммуникаций Игорь Буренков. Об этом сообщает пресс-служба полпреда ПФО.

Игорь Буренков уже известен жителям Самарской области, в особенности тольяттинцам, ведь он на протяжении нескольких лет работал директором по внешним связям АВТОВАЗа. Также он успел поработать в дирекции общественных связей Первого канала, был генеральным продюсером холдинга «Росбалт-Медиа» и руководителем департамента корпоративных коммуникаций ГК «Роснанотех». А в послендие годы Игорь Буренков трудился на должности главного пиарщика в госкорпорации «Роскосмос».

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