2019-01-17T13:00:26+03:00
Общество

Региональный минобрнауки подключился к разбирательству конфликта завуча и ученицы школы в Тольятти

Преподавательницу поймали на том, как она бьет девочку во время урока
Анастасия ФИЛАТОВА
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Учительницу, которая подняла руку на ребенка, отстранили от работыУчительницу, которая подняла руку на ребенка, отстранили от работыФото: скриншот видео
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Власти Самарской области взяли на особый контроль ситуацию с избиением учительницей тольяттинской школы ученицы 5 класса. Как сообщила "Комсомольской правде - Самара" пресс-секретарь главы Тольятти Юлия Минаева, по данному факту проводится проверка, при этом силами не только местного департамента образования, но и при участии регионального министерства образования и науки.

СКАЗАНО: Комментарий директора психологического центра Татьяны Клюевой об инциденте в Тольяттинской школе

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Напомним, видео, на котором запечатлен момент того, как учительница биологии бьет девочку по лицу, появилось в соцсетях вечером в среду, 16 января. Уже сегодня утром, 17 января, в школе № 93, где произошел конфликт, состоялось экстренное совещание с участием представителей городского департамента образования, руководства учебного заведения, преподавателей и родителей учеников. На нем было принято решение отстранить преподавателя от работы. По факту произошедшего проводят проверку городские и региональные власти, а также полиция и следователи. Кроме того, за ситуацией лично следит глава Тольятти Сергей Анташев.

СКАЗАНО: Комментарий полиции об инциденте в тольяттинской школе

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В пятницу, 18 января, в Автограде пройдет еще одно внеочередное собрание. Теперь конфликт учительницы и ее ученицы рассмотрит комиссия по делам несовершеннолетних. Встреча пройдет при участии совета директоров школ Тольятти и городского родительского собрания.

СКАЗАНО: Комментарий мэрии Тольятти об инциденте в местной школе

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