В Самарской области спасали двоих рыбаков, которые попали в наледь на мотособаке

СЕГОДНЯ 13:12 2019-01-17T13:12:36+03:00

На поиски и эвакуацию мужчин у спасателей ушло несколько часов

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Во вторник, 15 января, на Волге в районе поселка Луначарский произошло ЧП. Там двое мужчин, возвращаясь после рыбалки на мотособаке домой, попали в наледь, сообщает пресс-служба ПСС Самарской области.

По данным оперативной службы, из-за происшествия двигатель транспортного средства заглох. Пока мужчины пытались спасти свою технику, они сильно промокли. А затем их начал сковывать вечерний мороз. В итоге рыбаки решили вызвать на помощь спасателей. Те отправились на поиски мужчин в 17:50 на снегоходе. Найти попавших в бедствие им удалось не сразу - из-за воды с мокрым снегом, которая образовалась на поверхности льда Волги, движение спасателей было сильно затруднено.

- В связи с тяжелой ледовой обстановкой и темным временем суток было принято решение перевозить рыбаков по одному. Спасательную операцию удалось завершить в 23:30, - рассказали спасатели.

Рыбаков благополучно проводили до припаркованного на берегу автомобиля. К счастью, медицинская помощь им не понадобилась. Спасатели провели с мужчинами разъяснительную беседу и отправили домой.