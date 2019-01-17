В Новокуйбышевск направили кризисную бригаду психологов для помощи педагогам и одногруппникам подростков, которые пытались свести счеты с жизнью

СЕГОДНЯ 13:19 2019-01-17T13:19:28+03:00

Изменить размер текста: A A

С друзьями, родителями, одногруппниками и учителями подростков, которые пытались свести счеты с жизнью в Новокуйбышевске, будут работать психологи. Об этом корреспонденту «Комсомольской правды – Самара» рассказала директор регионального социопсихологического центра Татьяна Клюева.

- Я отправила кризисную группу туда, в Новокуйбышевск, для работы с педагогами, для работы с учащимися, которые были знакомы с этими ребятами и дружили с ними, а также для уточнения, какую психологическую помощь надо оказать образовательному учреждению в данной ситуации, - рассказала Татьяна Клюева.

Напомним, трагедия произошла 16 января около 17.00 в Новокуйбышевске. Около девятиэтажки на улице Бочарикова, 2 обнаружили двух подростков с многочисленными травмами. 16-летний Дима К. погиб на месте, его ровесница Полина К. оказалась на грани жизни и смерти. Сейчас за ее жизнь борются врачи.