В Самаре на Алма-Атинской трое мужчин насмерть отравились угарным газом

СЕГОДНЯ 13:28 2019-01-17T13:28:00+03:00

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В четверг, 17 января, примерно в 11:00 в садово-дачном кооперативе «Авиатор» в Самаре произошло ЧП. Там в одном из домов, расположденных на улице Алма-Атинской, были найдены тела троих мужчин. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области.

По предварителньым данным правоохранителей, мужчины делали ремонт в доме. Следователи предполагают, что рабочие отравились насмерть выхлопными газами от установленного в жилище бензогенератора.

В настоящее время следственный отдел по Кировскому району Самары проводит по факту произошедшего доследственную проверку. Назначены судебно-медицинские исследования. Следователи проводят осмотр места происшествия, а также выясняют все обстоятельства случившегося.