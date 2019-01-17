В мэрии Самары прокомментировали информацию о банкротстве городского ТТУ

СЕГОДНЯ 13:55 2019-01-17T13:55:19+03:00

ТТУ задолжало поставщику около 2,3 млн рублей, и он обратился в суд Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Волнения по поводу финансового состояния предприятия вызвало обращение его поставщика в суд

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На днях появилась информация о том, что ТТУ Самары может обанкротиться и оставить город без трамваев и троллейбусов. В частности, стало известно, что торговая компания «ТрансМед-Индустрия» подала заявление о банкротстве предприятия в арбитражный суд Самарской области из-за того, что оно задолжало ей почти 2,3 млн рублей. Об этом сообщил депутат Самарской губернской думы Михаил Матвеев.

Парламентарий обратился в мэрию Самары с просьбой разъяснить ситуацию с плохим финансированием ТТУ. Ответ пришел из городского департамента транспорта. Представители ведомства заверили, что речи о банкротстве ТТУ вообще не идет. Вместе с тем они подтвердили, что у предприятия была текущая задолженность перед торговой компанией.

- Поставщик, чтобы сократить сроки получения платежа, подал иск в суд, - рассказали в дептрансе.

Чиновники отметили, что к настоящему времени трамвайно-троллейбусное управление полностью погасило задолженность..