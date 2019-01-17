В мэрии Самары прокомментировали информацию о банкротстве городского ТТУ
На днях появилась информация о том, что ТТУ Самары может обанкротиться и оставить город без трамваев и троллейбусов. В частности, стало известно, что торговая компания «ТрансМед-Индустрия» подала заявление о банкротстве предприятия в арбитражный суд Самарской области из-за того, что оно задолжало ей почти 2,3 млн рублей. Об этом сообщил депутат Самарской губернской думы Михаил Матвеев.
Парламентарий обратился в мэрию Самары с просьбой разъяснить ситуацию с плохим финансированием ТТУ. Ответ пришел из городского департамента транспорта. Представители ведомства заверили, что речи о банкротстве ТТУ вообще не идет. Вместе с тем они подтвердили, что у предприятия была текущая задолженность перед торговой компанией.
- Поставщик, чтобы сократить сроки получения платежа, подал иск в суд, - рассказали в дептрансе.
Чиновники отметили, что к настоящему времени трамвайно-троллейбусное управление полностью погасило задолженность..