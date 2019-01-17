2019-01-17T14:12:06+03:00
Общество

В Самаре метро от Фрунзенского моста до вокзала будет надземным

Правда денег на реализацию это проекта пока нет и не предвидится
Ольга АФАНАСЬЕВА
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От Фрунзенского моста будет еще и метро ходить. Но это когда-нибудь потомОт Фрунзенского моста будет еще и метро ходить. Но это когда-нибудь потом
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В Самаре снова заговорили о будущем метро: на совещании профильного комитета Губдумы главный архитектор области Анатолий Баранников рассказал о параметрах проекта. Так, после окончания строительства станции "Самарская", перейдут на вторую ветку. Она начнется около Фрунзенского моста, будет иметь выход на Хлебную площадь, пути пройдут над землей, в том чиле, над имеющимися железнодорозными путями.

- Следующей станцией станет ж/д вокзал, потом на ул. Мечникова метро спустится под землю, пройдет до ул. Гагарина, под Московским шоссе и завершится около Центрального Автовокзала, - объяснил представитель минстроя.

Также это необходимо увязать с планировкой Южной обводной дороги, со съездами с моста. Но пока денег ни напроект, ни на строительство в бюджете региона на ближайшие пару лет не заложено.

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