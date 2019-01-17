2019-01-17T14:18:36+03:00
Происшествия

Двоих жителей Самарской области осудили за экстремистские посты в соцсети

Теперь молодые люди еще долго не смогут ничего размещать в интернете
Анастасия ФИЛАТОВА
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Молодых людей уличили в экстремистских постах сотрудники ФСБМолодых людей уличили в экстремистских постах сотрудники ФСБФото: Архив "КП"
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Сотрудники ФСБ минувшим летом выявили в Самарской области двоих молодых людей, которые на своих страницах в соцсети «Вконтакте» размещали материалы, направленные на возбуждение ненависти либо вражды по национальному признаку, а также содержащие публичные призывы к экстремистской деятельности. Одному из них на момент задержания было всего 18 лет, а второму — 28 лет.

В отношении обоих молодых людей были возбуждены уголовные дела. В конце прошлого года суды вынесли им приговор. 28-летнему самарцу назначили 2 года 1 месяц лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года и на такой же срок запретили размещать какую-либо информацию в интернете. Второй молодой человек получил аналогичное наказание, только его ему назначили срок в 1 год. Как сообщает пресс-служба УФСБ по Самарской области, приговоры уже вступили в законную силу.

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