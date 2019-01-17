2019-01-17T15:05:36+03:00
Общество

«СВГК» ну будет подавать ответную жалобу в ФСБ на поставщика газа

Компания считает, что любые споры следует решать на площадках судов и ФАС
Анастасия ФИЛАТОВА
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В Самарской области продолжаются споры о том, кому жители должны платить за газВ Самарской области продолжаются споры о том, кому жители должны платить за газ
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В Самарской области продолжается «газовый спор» между компаниями «СВГК» и «Газпром межрегионгаз Самара». Их конфликтом уже занялись сотрудники ФАС и арбитражные суды, а теперь в него могут вовлечь ФСБ. Однако, как заявили представители «СВГК», они не планируют подавать ответную жалобу в ФСБ на действия «Газпром межрегионгаз Самара». Компания считает, что этот спор можно решить без привлечения силовиков.

Напомним, что спор между «Газпром межрегионгаз Самара» и компаниями «СВГК» и «Самарагаз» начался в прошлом году. Тогда поставщик газа решил расторгнуть со своими посредниками агентские договоры и обратился с иском в арбитражный суд, но служители Фемиды его отклонили. Спустя некоторое время ФАС сделал заключение о том, что «Газпром межрегионгаз Самара» нарушает антимонопольный закон и злоупотребляет своим доминирующим положением. Компания с этим выводом не согласилась. В начале января арбитражный суд запретил "Газпрому" прекращать поставки газа жителям, которые заключили договоры с «СВГК» и ОАО «Самарагаз». Таким образом, эти договоры все еще являются действующими.

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