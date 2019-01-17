На завершение строительства станции метро "Алабинская" в Самаре нужно еще около 1 млрд рублей

СЕГОДНЯ 15:34 2019-01-17T15:34:48+03:00

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В Самаре на завершение строительства станции метро "Алабинская" требуется еще 952 миллиона рублей. Об этом на заседании комитета Самарской губернской думы по строительству заявил главный архитектор региона Анатолий Баранников.

По его словам, изначально эти средства были заложены в областном бюджете, но их пперенаправили на подготовку к чемпионату мира по футболу 2018 года. Анатолий Баранников отметил, что губернатор Дмитрий Азаров дал задание найти необходимые средства на проведение работ, однако исполнение этого поручения пока находится под вопросом.

Напомним, что сейчас станция "Алабинская" работает челночным способом. Для ее выхода на полноценный режим работы, подрядчику нужно еще установить рельсы в камере съездов и правом перегонном тоннеле, обустроить системы связи и управления движением поездов, а также провести отделочные работы в камере съездов и вестибюле. На завершение всех этих работ требуется около 1 млрд рублей. Если эта сумма будет найдена, то "Алабинскую" достроят до конца 2019 года.