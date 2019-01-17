В Тольятти вор украл из магазина сотовые телефоны на полмиллиона рублей

СЕГОДНЯ 16:12 2019-01-17T16:12:28+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тольятти разыскивают преступника, который ограбил торговый павильон на улице Карла Маркса в Центральном районе, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По данным полицейских, во вторник, 15 января, в период с 4:40 до 4:45 мужчина повредил входную дверь торговой точки, проник внутрь и похитил оттуда 19 сотовых телефонов на общую сумму 500 тысяч рублей. Момент преступления попал на камеры видеонаблюдения, установленные в магазине.

Приметы подозреваемого: мужчина, на вид 35-40 лет, рост 170- 175 см, худощавого телосложения. Он был одет в черную куртку, черную вязаную шапку, черные брюки, черные ботинки и черные перчатки.

Полицейские просят всех, кто что-либо знает о личности преступника или его местонахождении, сообщить об этом по телефону: ОДЧ ОП № 24 УМВД по Тольятти 8 (8482) 93-48-62; ОУР 8 (8482) 93-48-52, 22-99-66 или 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи).