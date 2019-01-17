Следователи начали проверку после падения снега с крыши на 9-летнего ребенка в Самаре

СЕГОДНЯ 16:24 2019-01-17T16:24:13+03:00

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Ленинский межрайонный следственный отдел Самары начал доследственную проверку по факту падения снега с крыши на 9-летнего мальчика. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области.

Напомним, ЧП произошло днем во вторник, 15 января, возле дома № 206 на улице Садовой. В тот день рабочие чистили снег на крыше. В какой-то момент глыба снега сорвалась вниз и упала на мальчика. При этом, как утверждают очевидцы, коммунальщики даже не выставили ограждение возле дома.

В результате случившегося ребенок получил травмы. Его на машине скорой помощи увезли в больницу. По данным областного минздрава, черепно-мозговой травмы у мальчика нет. Его состояние оценивается как удовлетворительное.

В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.