Маркетинг, PR, финансы: молодых самарцев приглашают на оплачиваемые программы развития талантов

СЕГОДНЯ 16:27 2019-01-17T16:27:37+03:00

Подать заявку на участие в проекте можно до 30 июня

Принять участие в проектах «Управляй будущим» и «Звезды Балтики» могут студенты 3,4 курсов бакалавриата и 1,2 магистратуры

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«Балтика» приглашает студентов Самарской области принять участие в программах развития молодых талантов. В проектах «Управляй будущим» и «Звезды Балтики» могут принять участие все желающие, которые учатся на 3 или 4 курсе бакалавриата или 1-2 курсе магистратуры.

- Это программа оплачиваемых стажировок. Проект рассчитан на 9 месяцев. В проекте «Звезды Балтики» предлагают пройти стажировку в сфере маркетинга, финансов, HR, продаж, PR и IT. Среди направлений «Управляй будущим» - пивопроизводство, инженерия, энергетика, лабораторные исследования, - рассказали в «Балтике».

Подать заявку на участие в проекте можно до 30 июня на сайте talents-baltika.ru. Там же можно посмотреть на требования к конкурсантам и список направлений.

Подробнее обо всех перспективах и плюсах работы в «Балтике», а также о том, как устроиться работать в компанию, читайте на нашем сайте.