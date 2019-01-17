2019-01-17T16:39:00+03:00
Происшествия

В Тольятти на «встречке» столкнулись Chevrolet и ВАЗ: пострадали три человека

Момент ДТП попал на камеру видеорегистратора
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: ГУ МВД по Самарской областиФото: ГУ МВД по Самарской области
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Днем в четверг, 17 января, на Южном шоссе в Тольятти произошло серьезное ДТП. Там возле дома № 51 столкнулись автомобили Chevrolet Aveo и ВАЗ-2114. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По данным полицейских, 20-летний водитель иномарки, двигаясь по Южному шоссе, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с отечественной легковушкой. Момент ДТП попал на камеру видеорегистратора, установленную в салоне иномарки. Судя по записи, автомобилиста начало заносить на дороге, он попытался выровнять движение, но у него ничего не вышло. Избежать столкновения молодой человек.

В результате происшествия пострадали три человека. Им понадобилась помощь медиков. В настоящее время правоохранители проводят по факту случившегося проверку.

Момент столкновения двух легковушек на Южном шоссе в Тольятти .Видео: ГИБДД Тольятти

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