Самарские заключенные занялись производством мусорных урн
Осужденные осваивают новое производство в рамках контракта с мэрией областной столицы
Фото: УФСИН по Самарской области
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Заключенные самарских колоний освоили новое производство. Теперь они будут заниматься изготовлением уличных урн в рамках контракта с администрацией Самары. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН по Самарской области.
Как отмечают представители ведомства, мэрия заказала производство урн в связи с планами по внедрению в городе раздельного сбора бытовых отходов. Добавим, что заключенные колонии уже занимаются производством для областной столицы остановочных павильонов, вазонов для цветов и ограждений для газонов. Товары, сделанные осужденными, отличаются низкой ценой и высоким качеством.