Первый проректор Самарского университета Овчинников перешел на работу в СамГТУ

СЕГОДНЯ 18:32 2019-01-17T18:32:56+03:00

Там он будет занимать аналогичную должность

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Экс-вице-губернатор региона и первый проректор Самарского университета Дмитрий Овчинников сменил работу. Он перешел на такую же должность в СамГТУ. Об этом сообщает пресс-служба технического вуза.

- Дмитрий Овчинников занимает с 16 января должность первого проректора – проректора по развитию кадровой политики, - отметили в вузе.

Напомним, Дмитрий Овчинников трудился в мэрии Чапаевска, а также в региональном правительстве, в том числе в министерстве образования науки. До 2017 года Овчинников занимал пост вице-губернатора, руководителя администрации главы Самарской области.