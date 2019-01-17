Первый проректор Самарского университета Овчинников перешел на работу в СамГТУ
Там он будет занимать аналогичную должность
До 2017 года Овчинников занимал пост вице-губернатора, руководителя администрации главы Самарской области
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Экс-вице-губернатор региона и первый проректор Самарского университета Дмитрий Овчинников сменил работу. Он перешел на такую же должность в СамГТУ. Об этом сообщает пресс-служба технического вуза.
- Дмитрий Овчинников занимает с 16 января должность первого проректора – проректора по развитию кадровой политики, - отметили в вузе.
Напомним, Дмитрий Овчинников трудился в мэрии Чапаевска, а также в региональном правительстве, в том числе в министерстве образования науки. До 2017 года Овчинников занимал пост вице-губернатора, руководителя администрации главы Самарской области.