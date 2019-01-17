2019-01-17T18:54:04+03:00
Общество

В Самаре на 25 часов задержали вылет самолета в Дубай

Пассажиров разместили в отелях
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Жалоб от граждан не поступалоЖалоб от граждан не поступалоФото: Альберт ДЗЕНЬ
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В самарском аэропорту Курумоч на 25 часов и 18 минут задержали рейс FZ-904 авиакомпании Flydubai. Самолет должен был вылететь в 15:10 в среду, 16 января, а вылетел в 16:28 в четверг, 17 января. Официальная причина задержи рейса – позднее прибытие самолета. Об этом корреспонденту «Комсомольской правды – Самара» сообщила помощник Куйбышевского транспортного прокурора Ольга Фроловская.

- На рейс зарегистрировано 119 пассажиров, из них детей до 12 лет – 11, детей до 2 лет - 1. В гостинице «Ангел отель» размещено 29 пассажиров, 50 пассажиров размещено в «Авиа отель», остальные пассажиры отказались и ждали вылет дома, - рассказала Фроловская.

Отмечается, что жалоб от граждан не поступало.

Сейчас сотрудники прокуратуры проводят проверку по фактам исполнения закона о безопасности полетов.

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