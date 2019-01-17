СЕГОДНЯ 20:13 2019-01-17T20:13:28+03:00

Изменить размер текста: A A

В Самаре пройдет ежегодный отчетный концерт академии эстетики и танца «Grace» «По ту сторону двери». Он пройдет 20 января в «ОДО» по адресу: улица Шостаковича, 7. Начало – в 17:00.

- Лучшие коллективы Самары и области продемонстрируют вам свое мастерство во всем спектре танцевальных и вокальных направлений и поборются за звание фаворита своего дела. Полный зрительский зал, более двух тысяч зрителей, более двух сотен танцоров окунут вас в по-настоящему творческую и семейную атмосферу, а звездные гости нашего мероприятия, не смогут оставить Вас равнодушными, - уверяют организаторы.

Академия работает с 2003 года. На ее счету более сотни наград, среди которых всероссийские и международные конкурсы и фестивали.

- Наша творческая мастерская «Grace» много лет сотрудничает с учебными заведениями Самары в привлечении детей и подростков к культуре танца. Мы надеемся вместе с вами создать для наших детей лучшее будущее, в котором не будет места для плохих привычек и бездарно потраченного времени, - рассказали в академии.