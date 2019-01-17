2019-01-17T21:32:17+03:00
Происшествия

В Самарской области в кювет съехал автовоз, полный машин

Водитель не пострадал, на нескольких автомобилях есть повреждения
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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По данным полиции, мужчина не справился с управлением, из-за этого и произошла аварияПо данным полиции, мужчина не справился с управлением, из-за этого и произошла аварияФото: кадр с видео
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ДТП с участием автовоза произошло в Самарской области днем в четверг, 17 января. На трассе М5 «Урал» недалеко от села Печерское грузовик съехал с дороги в кювет. Видео последствий аварии снял проезжающий мимо водитель, оно опубликовано в паблике «ДТП 163 Самара».

В Самарской области в кювет съехал автовоз.

Автовоз в момент аварии был полон иномарок. Как сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области, несколько машин марки «Рено» оказались повреждены.

К счастью, водитель не пострадал. По данным полиции, мужчина не справился с управлением, из-за этого и произошла авария.

На месте работали сотрудники ГИБДД. Сейчас правоохранители проводят проверку, после которой примут процессуальное решение.

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