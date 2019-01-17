2019-01-17T23:08:10+03:00
Происшествия

В Самаре на перекрестке проспекта Карла Маркса и улицы Гастелло прорвало тепломагистраль

Специалисты планируют устранить повреждение в первой половине дня пятницы, 18 января
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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На месте работают 19 человек и 10 машинНа месте работают 19 человек и 10 машинФото: Архив "КП"
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Вечером в четверг, 17 января, в Октябрьском районе Самары прорвало трубу тепломагистрали диаметром 800 мм. Произошло это на пересечении проспекта Карла Маркса и улицы Гастелло. Из-за повреждения трубы на обратную схему подачи тепла перевели 62 дома – это 9961 жителей, среди которых 1250 детей, сообщили в «Предприятии тепловых сетей».

На месте работают 19 человек и 10 машин. Усугубляет ситуацию, что тепломагистраль находится на глубине 3,5 метров, а рядом проходят сторонние коммуникации – телефонные линии и газопровод.

Устранить утечку планируют в первой половине дня пятницы, 18 января.

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