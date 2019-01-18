Мошенник-рецидивист из Самары по телефону выманил у жителей Брянской области больше 1 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 07:51 2019-01-18T07:51:17+03:00

Купились на его угрозы 27 человек, они перевели деньги на банковскую карту

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В суде рассмотрят дело самарского мошенника, который по телефону обманывал жителей Брянской области. 30-летний мужчина уже был судим за телефонный обман, но решил не сдаваться и продолжить прибыльное дело. Действовал он по известной схеме.

- Мужчина звонил жителям Брянской области на телефон и сообщал, что их родственники совершили преступление. И, чтобы уладить проблему, нужно перевести денег, - сообщили в ГУ МВД РФ по Брянской области.

Удивительно, но 27 человек испугались и тут же перевели деньги престпнику. И это несмотря на тот факт, что подобная схема мошенничества широко известна и о ней не раз предупреждали россиян.

В итоге мужчина получил на банковскую карту больше 1,1 млн рублей. Отказались переводить деньги, по сведениям полиции, два человека.

Теперь участь мужчины решат в суде, наказание по статье "мошенничество" предполагается до пяти лет лишения свободы.