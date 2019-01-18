В Тольятти разыскивают пропавшую 13-летнюю девочку

СЕГОДНЯ 07:58 2019-01-18T07:58:39+03:00

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В Тольятти родственники и волонтеры добровольческого поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" разыскивают 13-летнюю местную жительницу Валерию Кичаеву. В среду, 16 января, девочка ушла из дома и до сих пор не вернулась.

В день исчезновения Валерия была одета в коричневую куртку с капюшоном, голубые джинсы и темные ботинки. Приметы: рост 160 см, среднего телосложения, прямые русые волосы до плеч, серые глаза. По словам местных жителей, девочка может находиться в поселке Прибрежный. Якобы там ее неоднократно видели.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении Валерии, просят обращаться по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112. Инфорг поиска от ДПСО "Лиза Алерт" Елена, телефон: 8-927-012-58-70.