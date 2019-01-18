"Избиение ученика педагогом недопустимо": зампредседателя комитета образования и науки губдумы поделилась мнением об учительнице из Тольятти

СЕГОДНЯ 08:04 2019-01-18T08:16:18+03:00

Галина Козловская отмечает, что этот случай осуждают многие представители профессионального сообщества

Галина Козловская отметила, что в любых обстоятельствах учителя должны придерживаться этических норм

Изменить размер текста: A A

Своим мнением о происшествии в школе №93 в Тольятти, где на видео сняли, как учительница бьет девочку, поделилась заместитель председателя комитета по образованию и науке губдумы Галина Козловская.

- Я знаю, сегодня работа учителя очень непростая, требующая отдачи все сил. И я обращаюсь ко всем педагогам Самарской области, будьте сдержаннее, любите детей, выстраивайте конструктивный диалог с ребенком и его родителями, - отметила она. И подчеркнула: избиение ученика педагогом недопустимо при любых обстоятельствах.

Скандал в Тольятти: почему учителя в школах распускают руки 00:00 00:00

Депутат поделилась мнением, что сегодня учителя должны уметь разрешать любые конфликты, быть стрессоустойчивыми. И, соответственно, должна проводиться большая работа с педагогами по формированию педагогической и коммуникативной культуры.

Напомним, что вечером 16 января в интернете появилось видео, как тольяттинская учительница, завуч школы №93, бьет ребенка. Этот случай вызвал большой общественный резонанс. К расследованию подключились и полицейские, и следователи, случившееся обсуждали в мэрии города. Сама учительница заявила, что раскаивается и не собирается продолжать работу в школе.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/686665" frameborder="0"></iframe> Завуч тольяттинской школы бьет ученицу по лицу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Меня провоцировали, но я раскаиваюсь и больше работать не буду»: Завуч из Тольятти рассказала, почему ударила ученицу в школе

А вот ученики рассказывают, что уже давно ходят на занятия к Якутиной с диктофоном (подробности)

Завуча тольяттинской школы, которая ударила ученицу на уроке, отстранили от работы

В школе, где произошло ЧП, проводится проверка (подробности)

«Вы что, с ума сошли?» Появилось видео, как завуч тольяттинской школы бьет пятиклассницу по лицу за рисунки

Все случилось на уроке биологии, педагог таким образом попросил ученицу вести себя прилично (подробности)

"Не хочу чтобы меня обсуждало полстраны": избитой учительнице из Сызрани дети передали букет цветов в больницу

Репортаж КП с места событий: как в школе Сызрани относятся к тому, что ученик ударил учительницу (Подробности)

"У меня ни к кому нет претензий": учительница из Сызрани, которую ударил школьник, просит полицию прекратить проверку

Сейчас Оксана Лебедева находится в больнице, у нее сотрясение мозга (Подробности)

Пострадала из-за любви к детям: в Самарской области школьник ударил учительницу

Женщина разнимала драку и сама попала под горячую руку, после удара она потеряла сознание (Подробности)

Удар в лицо: подробности жестокого избиения учительницы в Сызрани

Учительницу, получившую удар в лицо в Сызрани, поддержали коллеги и губернатор Самарской области (Подробности)

«Учитель должен чувствовать себя защищенным»: Азаров взял на контроль ситуацию с избиением педагога в Сызрани

Девушка хотела разнять драку учеников, но сама получила удар и попала в больницу. (Подробности)