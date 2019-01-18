2019-01-18T08:51:50+03:00
Спорт

Самарская теннисистка Анастасия Павлюченкова пробилась в 1/8 финала Australian Open

Спортсменка в двух сетах обыграла представительницу Беларуси Александру Саснович
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: Анастасия ПавлюченковаФото: Анастасия ПавлюченковаФото: Instagram.com
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В Мельбурне продолжаются соревнования в рамках Открытого чемпионата Австралии по теннису. Напомним, в турнире принимает участие самарская спортсменка Анастасия Павлюченкова. Она уже обыграла нескольких соперниц и теперь вышла в 1/8 чемпионата.

Пробиться в четвертый круг Australian Open самарчанке удалось благодаря победе над представительницей Беларуси Александрой Саснович. Встреча теннисисток продлилась 1 час и закончилась со счетом 6:0, 6:3 в пользу Анастасии Павлюченковой. Самарская теннисистка дважды подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и выиграла 4 брейк-пойнта. На счету ее соперницы 4 эйса, 2 двойные ошибки и ни одного брейк-пойнта.

Следующей соперницей Анастасии Павлюченковой станет победительница пары Слоан Стивенс (США) — Петра Мартич (Хорватия). Если самарская теннисистка одержит верх в предстоящем противостоянии, то она прорвется в четвертьфинал чемпионата Австралии.

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