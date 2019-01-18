2019-01-18T09:57:14+03:00
Общество

Девушка, которая пыталась свести счеты с жизнью в Новокуйбышевске, находится в тяжелом состоянии

Медики оказывают девушке все необходимую медицинскую помощь
Анастасия ФИЛАТОВА
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Подростков нашли возле дома на улице БочариковаПодростков нашли возле дома на улице БочариковаФото: соцсети
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В министерстве здравоохранения Самарской области сообщили о состоянии 16-летней жительницы Новокуйбышевска, которая пыталась покончить с собой. По данным ведомства, на вечер четверга, 17 января, медики оценивали ее состояние как крайне тяжелое.

Напомним, девушка хотела свести счеты с жизнью вместе со своим ровесником. Их нашли со связанными скотчем руками в среду, 16 января, возле одного из домов на улице Бочарикова. Молодой человек погиб на месте, а девушку госпитализировали в городскую больницу со множественными травмами головы, переломами бедер и колена. Сейчас врачи совместно с врачами санавиации больницы имени Середавина оказывают пострадавшей всю необходимую помощь.

Отметим, что в Новокуйбышевск также направили кризисную бригаду психологов. Они будут работать с педагогами и одногруппниками подростков, которые пытались покончить с собой.

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В Новокуйбышевск направили кризисную бригаду психологов для помощи педагогам и одногруппникам подростков, которые пытались свести счеты с жизнью

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