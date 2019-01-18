2019-01-18T10:11:29+03:00
Происшествия

В Самаре таксист сбил молодую девушку

Пострадавшая обратилась в больницу и был отпущена домой
Михаил ГОРЮНОВ
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Сейчас правоохранители проводят проверку по факту случившегосяСейчас правоохранители проводят проверку по факту случившегосяФото: соцсети
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17 января, в минувший четверг, в Кировском районе областной столицы произошло ДТП. На улице Ташкентской, примерно в 10-45 утра, машина такси "Рено Логан" сбила девушку. В обстоятельствах случившегося разбирались сотрудники полиции.

- Иномарка, под управлением 43-летнего водителя, ехала по дворовому проезду в направлении Алма-Атинской. 27-летняя девушка переходила его слева направо по ходу движения автомобиля, - рассказали корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

В результате происшествия пострадавшая получила травмы и обратилась в больницу. Сейчас она отпущена домой. По факту аварии сотрудники УГИБДД проводят проверку, по ее итогам будет принято процессуальное решение, а виновного привлекут к ответственности.

Сказано на КП - Азаров о безопасности такси

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