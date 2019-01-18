2019-01-18T09:39:46+03:00
Происшествия

Житель Самарской области убил знакомого за оскорбление чужой сожительницы

Мужчина избил приятеля до смерти ножкой от стула
Анастасия ФИЛАТОВА
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За убийство приятеля мужчине грозит до 15 лет лишения свободыЗа убийство приятеля мужчине грозит до 15 лет лишения свободыФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Безенчукском районе застолье местных жителей закончилось гибелью одного из них. Началось все с того, что в гости к 51-летнему мужчине и его сожительнице пришел приятель с подругой. Все сели за стол и начали выпивать. В какой-то момент хозяин дома начал оскорблять свою возлюбленную, на что гость сделал ему замечание. Мужчина никак не отреагировал, в итоге между приятелями завязалась драка.

В ходе потасовки гость схватил металлическую ножку от стула и начал бить ею знакомого по голове. После этого пострадавшего госпитализировали в больницу. Медики боролись за его жизнь на протяжении недели, но он скончался. Вскоре после этого полицейские задержали злоумышленника. Им оказался 31-летний житель поселка Безенчук.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области, в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

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