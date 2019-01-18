2019-01-18T09:57:04+03:00
Умные вещи

Особенные спортсмены Самарской области начинают путь к победам

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Компания «МегаФон» подвела итоги регионального благотворительного проекта «Бочча – старт твоих побед!» За второе полугодие 2018-го десятки инвалидов-колясочников и других жителей области, страдающих поражением опорно-двигательного аппарата, приняли участие в мастер-классах и соревнованиях, организованных МегаФоном при поддержке своих партнеров – регионального благотворительного фонда «Самарская губерния» и Самарской городской общественной организации детей-инвалидов и инвалидов с детства «Парус надежды».

Работа в Самарском регионе стала частью масштабного федерального проекта «МегаФон Бочча Open» в рамках миссии компании «подключаем возможности». Его задача – создать необходимые условия развития единственного вида спорта для людей, имеющих значительные поражения опорно-двигательного аппарата, с 1984 года входящего в программу Паралимпийских Игр. На эти цели в прошлом году компанией МегаФон было выделено 500 тыс. рублей.

При поддержке Фонда, НКО и оператора был закуплен необходимый инвентарь для игр, тренеры и инструкторы прошли обучение, в регионе организованы постоянно действующие секции по бочча, были проведены несколько мастер-классов и соревнований. Так, в августе прошлого года состоялся городской турнир для жителей региона с инвалидностью, собравший около ста участников, что позволило им расширить круг друзей и знакомых, получить новые навыки и положительные эмоции. В сентябре при поддержке Самарской Губернской Думы прошел Открытый Кубок Самарской области по бочча. Для проведения одного из мастер-классов, а также для проведения регионального турнира в Самару приезжала тренер сборной России по бочча (индивидуальная дисциплина, пары ВСЗ), судья I категории Юлия Васильева. В качестве судей в спортивном мероприятии приняли участие студенты кафедры физической культуры и спорта Самарского государственного социально-педагогического университета. Сотрудники МегаФона выступили в роли личных помощников спортсменов.

«Этот проект важен для социализации и здоровья ребят-инвалидов и взрослых с ПОДа: на занятиях и соревнованиях они находят новых друзей, одерживают первые победы, учатся тому, что было бы сложно освоить в домашних условиях. Это важно и для нас самих. Видеть, как люди радуются своим успехам, преодолевают жизненные сложности – ни с чем несравнимые эмоции. У нас в регионе уже появились способные игроки – возможно, что со временем они пополнят российскую паралимпийскую сборную по бочча», – говорит директор Самарского отделения компании «МегаФон» Максим Токаренко.

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