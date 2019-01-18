2019-01-18T10:17:52+03:00
Происшествия

В Самаре из-за невнимательности помощника машиниста сошел с рельсов тепловоз

К счастью, в результате случившегося никто не пострадал
Анастасия ФИЛАТОВА
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Транспортные прокуроры проводят проверку по факту ЧПТранспортные прокуроры проводят проверку по факту ЧПФото: Архив "КП"
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Куйбышевская транспортная прокуратура проводит проверку по факту ЧП в локомотивном эксплуатационном депо Самары. Там в понедельник, 14 января, около 15 часов дня на первом тракционном пути при стрелочном переводе сошел с рельсов тепловоз, а точнее его первая колесная пара. Об этом «Комсомольской правде — Самара» сообщила помощник Куйбышевского транспортного прокурора Юлия Макова.

По данным правоохранителей, тепловозом управляла локомотивная бригада Саратовского эксплуатационного депо. По предварительным данным, причиной схода стала невнимательность помощника машиниста. К счастью, в результате случившегося никто не пострадал. Устранение последствий ЧП заняло около 3 часов. Транспортные прокуроры продолжают разбираться в деталях произошедшего.

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