В Самаре из-за невнимательности помощника машиниста сошел с рельсов тепловоз

СЕГОДНЯ 10:17 2019-01-18T10:17:52+03:00

К счастью, в результате случившегося никто не пострадал

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Куйбышевская транспортная прокуратура проводит проверку по факту ЧП в локомотивном эксплуатационном депо Самары. Там в понедельник, 14 января, около 15 часов дня на первом тракционном пути при стрелочном переводе сошел с рельсов тепловоз, а точнее его первая колесная пара. Об этом «Комсомольской правде — Самара» сообщила помощник Куйбышевского транспортного прокурора Юлия Макова.

По данным правоохранителей, тепловозом управляла локомотивная бригада Саратовского эксплуатационного депо. По предварительным данным, причиной схода стала невнимательность помощника машиниста. К счастью, в результате случившегося никто не пострадал. Устранение последствий ЧП заняло около 3 часов. Транспортные прокуроры продолжают разбираться в деталях произошедшего.