В Самаре завершили ремонт теплосети на проспекте Карла Маркса
К обеду тепло в дома горожан начнут подавать в штатном режиме
Фото: Владимир ВасиленкоФото: Twitter.com
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В пятницу, 18 января, около 10:15 специалисты Предприятия тепловых сетей завершили устранение повреждения тепломагистрали диаметром 800 мм на проспекте Карла Маркса в районе пересечения с улицей Гастелло.
- Работы на месте повреждения велись всю ночь. Они осложнялись большой глубиной залегания трассы и множеством сторонних коммуникаций. Сейчас мы уже начали заполнение системы теплоносителем, - рассказали в ПТС.
По данным предприятия, тепломагистраль начнет работать в штатном режиме к 14:00. Примерно в это же время управляющие компании займутся подключением жилых домов и регулировкой внутридомовых теплопринимающих систем.