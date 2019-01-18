2019-01-18T10:32:57+03:00
Общество

Участники "Битвы экстрасенсов " расскажут о будущем Самары

"Ярмарка гаданий" пройдет 20 января
Вера ЦЫГАНКОВА
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"Ярмарка" пройдет отеле "7 Авеню" с 13.00 до 18.00"Ярмарка" пройдет отеле "7 Авеню" с 13.00 до 18.00
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20 января в Самаре впервые состоится масштабное мистическое мероприятие - Всероссийская "Ярмарка гаданий". На него съедутся сильнейшие экстрасенсы страны, в том числе финалисты мистического телевизионного шоу "Битва экстрасенсов " Роман Фад и Анатолий Леденев. Всего в мероприятии примут участие около 20 экспертов.

"Ярмарка" пройдет отеле "7 Авеню" с 13.00 до 18.00. Она начнется с пресс-конференции участников. Достроят ли в этом году Фрунзенский мост? Станет ли "Самара Арена" местным концертным аналогом "Лужников"? Может ли возродиться фестиваль "Рок над Волгой"? Что еще ждет Самару в 2019 году? На эти вопросы ответят участники "Битвы", известные медиумы и астрологи.

После пресс-конференции все желающие смогут узнать о поверьях и гаданиях, свойствах разных амулетов и задать мистикам личные вопросы.

Кульминацией ярмарки станет общий ритуал сильнейших экстрасенсов страны на благополучие Самары и ее жителей в 2019 году.

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