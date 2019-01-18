В Жигулевске разыскали пропавшую после школы 14-летнюю девочку

СЕГОДНЯ 10:54 2019-01-18T10:54:14+03:00

Школьница является воспитанницей соцучреждения и уже не раз самовольно покидала его

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Недавно к полицейским Жигулевска обратился директор социально-реабилитационного центра. Он рассказал, что его 14-летняя воспитанница самовольно ушла из учреждения.

Как выяснили стражи порядка, девочка не вернулась в центр после окончания уроков в школе. При этом ранее она уже исчезала подобным образом. Последний случай произошел в декабре 2018 года.

Разыскать школьницу полицейским удалось в течение суток. Как оказалось, она уехала погостить к своему знакомому в Тольятти. По данным ГУ МВД по Самарской области, в отношении девочки никаких противоправных деяний не совершалось. Сотрудники ПДН провели со школьницей профилактическую беседу, а затем вернули в соцучреждение.