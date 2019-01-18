Самарец, который 64 раза нарушил ПДД, оплатил штраф только после запрета на выезд за границу

СЕГОДНЯ 11:16 2019-01-18T11:16:51+03:00

Изменить размер текста: A A

В Самаре судебные приставы взыскали долги со злостного нарушителя правил дорожного движения. Автомобилист 64 раза нарушил ПДД и накопил штрафы на 40 тысяч рублей, однако оплачивать их не спешил.

Приставы много раз наведывались домой к должнику, но застать его там им ни разу не удалось. В итоге работники УФССП по Самарской области наложили на мужчину несколько ограничений — это запрет на выезд за границу, запрет на управление и регистрационные действия в отношении транспортных средств. Кроме того, автомобилисту назначили исполнительский сбор в 50 тысяч рублей. Только после всех этих мер мужчина все-таки решил погасить долги. Он оплатил 90 тысяч рублей, после чего исполнительное производство в отношении него было прекращено, а ограничения сняты.