2019-01-18T11:34:44+03:00
Общество

Дмитрий Азаров планирует окунуться в прорубь на Крещение

По словам губернатора Самарской области, он сделает это уже не в первый раз
Анастасия ФИЛАТОВА
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Глава региона намерен принять участие в крещенских купанияхГлава региона намерен принять участие в крещенских купанияхФото: Ольга АФАНАСЬЕВА
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В субботу, 19 января, верующие будут отмечать православный праздник Крещение Господне. По традиции многие из них ночью отправятся в храмы на службы, а также окунутся в прорубь. В Самаре их, к слову, будет три: на Полевом спуске и при двух храмах.

Искупаться в купели на Крещение планирует и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Об этом он заявил в пятницу, 18 января, на пресс-конференции с журналистами, которая проходит в здании регионального правительства. По словам главы региона, он пойдет окунаться в прорубь уже не в первый раз.

Пресс-конференция губернатора Дмитрия Азарова: следим за самыми важными вопросами в прямой трансляции

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