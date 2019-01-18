В Тольятти главный специалист ветстанции попался на крупной взятке
Главный специалист тольяттинской станции по борьбе с болезнями животных ГБУ «Самарское ветеринарное объединение» стал фигурантом уголовного дела. Его подозревают в получении крупной взятки. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области.
По версии следствия, 43-летний мужчина получал незаконные вознаграждения с 2016 по 2018 год. Общая сумма взятки составила более 560 тысяч рублей. За эти деньги сотрудник ветстанции оформлял и выдавал ветеринарно-сопроводительные документы на реализуемую продукцию. При этом ни осмотр, ни идентификацию продукции он не проводил.
В настоящее время правоохранители продолжают расследование уголовного дела. В случае, если вина мужчины будет доказана, то его могут лишить свободы на срок до 8 лет.