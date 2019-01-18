2019-01-18T12:28:35+03:00
Происшествия

В Тольятти главный специалист ветстанции попался на крупной взятке

Мужчина в течение двух лет брал деньги за выдачу справок на продукцию животного происхождения без ее проверки
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
За два года мужчина получил более 560 тысяч рублей в качестве незаконного вознагражденияЗа два года мужчина получил более 560 тысяч рублей в качестве незаконного вознагражденияФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

Главный специалист тольяттинской станции по борьбе с болезнями животных ГБУ «Самарское ветеринарное объединение» стал фигурантом уголовного дела. Его подозревают в получении крупной взятки. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области.

По версии следствия, 43-летний мужчина получал незаконные вознаграждения с 2016 по 2018 год. Общая сумма взятки составила более 560 тысяч рублей. За эти деньги сотрудник ветстанции оформлял и выдавал ветеринарно-сопроводительные документы на реализуемую продукцию. При этом ни осмотр, ни идентификацию продукции он не проводил.

В настоящее время правоохранители продолжают расследование уголовного дела. В случае, если вина мужчины будет доказана, то его могут лишить свободы на срок до 8 лет.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
"Ищем, кто сможет расширить горизонты": Сергея Филиппова на посту министра культуры Самарской области может сменить выходец из других регионов
В Самаре собираются объединить больницы имени Пирогова и № 8
В Тольятти безработный парень взял в аренду «Гранту» и продал ее
Председателем совета директоров «Крыльев Советов» станет зампред правительства региона Александр Фетисов
Самарский университет возглавит Владимир Богатырев
Дмитрий Азаров: «Богатый человек, который живет в квартире на 300 кв. м, больше делает мусора. Надо поддерживать только пожилых людей»
АВТОВАЗ заключил специнвестконтракт с минпромом РФ
В Самаре ищут родных и знакомых Героя Советского Союза
«Первые средства уже выделены»: губернатор рассказал о предстоящем строительстве моста через Волгу под Тольятти
В Самаре пассажирка маршрутки попала в больницу после столкновения с KIA
Дмитрий Азаров планирует окунуться в прорубь на Крещение
Самарец, который 64 раза нарушил ПДД, оплатил штраф только после запрета на выезд за границу
В Жигулевске разыскали пропавшую после школы 14-летнюю девочку
Участники "Битвы экстрасенсов " расскажут о будущем Самары
В Самаре завершили ремонт теплосети на проспекте Карла Маркса
В Самарской области за сутки сотрудники ГИБДД остановили второго детского тренера с признаками алкогольного опьянения
В Самаре из-за невнимательности помощника машиниста сошел с рельсов тепловоз
Прокуратура поддержала возбуждение уголовного дела против судебного пристава, подозреваемого в получении взятки
Особенные спортсмены Самарской области начинают путь к победам
"Парк был, есть и будет": в Самаре сменят зонирование парка 60-летия Советской власти на рекреационное
Житель Самарской области убил знакомого за оскорбление чужой сожительницы
В Самаре таксист сбил молодую девушку
Девушка, которая пыталась свести счеты с жизнью в Новокуйбышевске, находится в тяжелом состоянии