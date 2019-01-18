В Тольятти главный специалист ветстанции попался на крупной взятке

СЕГОДНЯ 12:28 2019-01-18T12:28:35+03:00

За два года мужчина получил более 560 тысяч рублей в качестве незаконного вознаграждения Фото: Архив "КП"

Мужчина в течение двух лет брал деньги за выдачу справок на продукцию животного происхождения без ее проверки

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Главный специалист тольяттинской станции по борьбе с болезнями животных ГБУ «Самарское ветеринарное объединение» стал фигурантом уголовного дела. Его подозревают в получении крупной взятки. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области.

По версии следствия, 43-летний мужчина получал незаконные вознаграждения с 2016 по 2018 год. Общая сумма взятки составила более 560 тысяч рублей. За эти деньги сотрудник ветстанции оформлял и выдавал ветеринарно-сопроводительные документы на реализуемую продукцию. При этом ни осмотр, ни идентификацию продукции он не проводил.

В настоящее время правоохранители продолжают расследование уголовного дела. В случае, если вина мужчины будет доказана, то его могут лишить свободы на срок до 8 лет.