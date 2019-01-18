2019-01-18T12:33:03+03:00
Общество

В Самаре ищут родных и знакомых Героя Советского Союза

Всех, кто знает что-то о танкисте Василии Дмитриевиче Андреянове, просят обратиться в школу №65 в Самаре
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Коллектив МБОУ Школы № 65 просит откликнуться родственников или знакомых Героя Советского Союза Андреянова Василия ДмитриевичаКоллектив МБОУ Школы № 65 просит откликнуться родственников или знакомых Героя Советского Союза Андреянова Василия ДмитриевичаФото: Архив "КП"
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Самарская школа №65 ищет родственников и знакомых Героя Советского Союза Василия Дмитриевича Андреянова (возможный вариант фамилии –Андриянов) – танкиста, уроженца села Ташла Самарской области.

- Коллектив МБОУ Школы № 65 просит откликнуться родственников или знакомых Героя Советского Союза Андреянова Василия Дмитриевича, уроженца села Ташла Самарской губернии, танкиста. Возможный вариант фамилии – Андриянов, - говорится в сообщении городской думы Самары.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о Василии Дмитриевиче, просят обратиться в школу. Ее адрес – улица Ново-Вокзальная, дом 19. Также можно позвонить по телефону (846) 9951322 или написать на электронную почту школы: schools65@mail.ru.

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