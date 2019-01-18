2019-01-18T12:47:58+03:00
Общество

АВТОВАЗ заключил специнвестконтракт с минпромом РФ

Об этом на пресс-конференции с журналистами заявил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров
Анастасия ФИЛАТОВА
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Инвестиции в рамках специнвестконтракта пойдут на развитие выпуска семи моделей LadaИнвестиции в рамках специнвестконтракта пойдут на развитие выпуска семи моделей LadaФото: АвтоВАЗ
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Тольяттинский автомобильный завод заключил специальный инвестиционный контракт с министерством промышленности и торговли РФ. Об этом в пятницу, 18 января, сообщил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров на пресс-конференции с журналистами.

Сумма инвестиций в специнвестконтракт составит около 70 миллиардов рублей. Эти деньги пойдут на развитие выпуска новых моделей автомобилей в России в ближайшие 10 лет. В частности, это семь моделей Lada, в том числе Lada Van и XRay. Также средства пойдут на выпуск моделей автомобилей Nissan, Renault и Mitsubishi. Проект будет реализован альянсом АвтоВАЗ-Renault-Nissan-Mitsubishi.

По словам главы региона, сейчас на АВТОВАЗ приходится более 20% доли рынка. Он экспортирует свои автомобили в 34 страны. Розничные продажи АВТОВАЗа за рубежом выросли на 65%. Специнвестконтракт даст новые инвестиции в производство и толчок в его развитии.

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