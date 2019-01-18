2019-01-18T13:36:54+03:00
Общество

Дмитрий Азаров: «Богатый человек, который живет в квартире на 300 кв. м, больше делает мусора. Надо поддерживать только пожилых людей»

Губернатор Самарской области высказался по поводу мусорной реформы в регионе
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Глава региона дает большую пресс-конференциюГлава региона дает большую пресс-конференциюФото: Ольга АФАНАСЬЕВА
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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров высказался по поводу мусорной реформы. Напомним, с нового года в регионе появился единый оператор, который отвечает за вывоз мусора. Кроме того, теперь плату за это взимают в зависимости от квадратных метров.

- Поменялось только федеральное законодательство. Мы и раньше платили за размещение отходов, но все было непрозрачно, было мошенничество в сфере УК. Порядка становится больше, когда появляются отдельные квитанции, - передает слова главы региона корреспондент «КП-Самара».

По словам Азарова, раньше в области отличались расценки за вывоз мусора, теперь все привели к единому тарифу. Причем этот тариф – средний по России.

- Посмотрите на другие регионы - один регоператор. Все перевозчики сохранены, изменения минимальны, - отметил губернатор.

Высказался Азаров и по поводу того, что теперь платить придется, исходя из квадратных метров квартиры.

- Богатый человек, который живёт на 300 кв м, больше потребляет, больше покупает и больше делает мусора. Надо поддерживать только пожилых людей, - считает глава региона.

Что происходит в Самаре с мусорной реформой прямо сейчас?

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Глава Самарской области дает большую пресс-конференцию. Сайт samara.kp.ru ведет прямую трансляцию.

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