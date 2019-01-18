2019-01-18T13:08:27+03:00
Общество

Самарский университет возглавит Владимир Богатырев

Миннауки РФ согласовало его кандидатуру на пост и.о. ректора вуза
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: Владимир БогатыревФото: Владимир БогатыревФото: vk.com
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Исполнять обязанности ректора Самарского университета будет проректор вуза по образовательной и международной деятельности Владимир Богатырев. Его кандидатуру уже согласовало миннауки РФ. Об этом в пятницу, 18 января, на пресс-конференции с журналистами сообщил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

По словам главы региона, в ближайшее время в университете будет подписан соответствующий указ. Кроме того, на должность проректора вуза тоже уже подыскали подходящего кандидата. Предполагается, что этот пост займет Роман Самсонов, который сейчас работает в Сколково.

- Университет спустился в третью группу. Мы хотели его спасти. Для этого я отправлял в вуз Дмитрия Овчинникова. Предполагал, что он активно там поработает, объединит вузы. Однако он не справился, - рассказал глава региона.

Напомним, что полномочия предыдущего ректора Самарского университета Евгения Шахматова уже истекли. Он не стал просить миннауки РФ о новом сроке.

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