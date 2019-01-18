В Тольятти безработный парень взял в аренду «Гранту» и продал ее

СЕГОДНЯ 13:29 2019-01-18T13:44:13+03:00

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Недавно в полицию Тольятти обратился местный житель. Он рассказал, что сдал в аренду автомобиль «Лада Гранта» безработному молодому человеку. Когда пришел срок возращать машину, парень перестал выходить на связь. Сумма ущерба от действий злоумышленника составила 313,5 тысяч рублей.

Полицейские устанавили личность предполагаемого преступника и задержали его. Им оказался 19-летний житель Тольятти, который ранее был судим за кражу и подделку госномера транспортного средства. Парень сознался в преступлении и рассказал, что арендованный автомобиль он продал, а вырученные деньги потратил на личные нужды.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области, в отношении молодого человека было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Ему грозит до 5 лет лишения свободы. Что касается машины, то она все еще находится в розыске.