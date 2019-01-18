2019-01-18T13:51:41+03:00
Общество

В Самаре собираются объединить больницы имени Пирогова и № 8

Подобные изменения могут затронуть еще несколько медучреждений региона
Анастасия ФИЛАТОВА
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Объединение медицинский учреждений Самарской области планируется провести в 2019 годуОбъединение медицинский учреждений Самарской области планируется провести в 2019 году
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В учреждениях здравоохранения Самарской области в этом году грядут структурные изменения. Региональные власти планируют объединить некоторые медучреждения. Об этом стало известно на очередном заседании комитета Самарской губдумы по здравоохранению, демографии и социальной политике.

Так, к городской клинической больнице имени Пирогова планируется присоединить больницу № 8. Плюсами этого объединения, по мнению чиновников, станут сокращение расходов на содержание административно-управленческого персонала, создание единой лечебно-диагностической базы и оптимизация маршрутизации пациентов.

Кроме того, к городской станции скорой помощи решено присоединить областную, что позволит создать единую региональную структуру. Также в планах у региональных властей объединить воедино все учреждения, которые специализируются на профилактике и борьбе с ВИЧ-инфекциями. Предполагается, что подобные изменения затронут Самарский областной клинический центр профилактики и борьбы со СПИД и Тольяттинский городской центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями.

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