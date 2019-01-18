2019-01-18T14:04:58+03:00
Происшествия

В Самаре в столкновении грузовика и скорой помощи пострадали 4 человека

В числе пострадавших оказался 7-летний мальчик
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: ГУ МВД по Самарской областиФото: ГУ МВД по Самарской области
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В четверг, 17 января, около 3:30 на улице Гагарина в Советском районе Самары произошло серьезное ДТП. Там столкнулись машина скорой помощи и грузовик. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По данным полицейских, 19-летний водитель грузового автомобиля, двигаясь в направлении улицы Запорожской, отвлекся и не заметил остановившуюся на красный сигнал светофора карету скорой помощи. Последовал удар, после которого грузовик развернуло, и он влетел в снежную насыпь.

В результате произошедшего пострадали четыре человека, все они находились в машине скорой помощи: 33-летняя женщина, 7-летний мальчик, 22-летний фельдшер и 23-летний фельдшер. Всем пострадавшим было назначено амбулаторное лечение. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка.

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