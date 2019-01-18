2019-01-18T14:10:52+03:00
Общество

"Я умею убеждать" : Дмитрий Азаров ответил на вопрос, кому платить за газ

Губернатор поделился мнением о споре газовых компаний
Ольга АФАНАСЬЕВА
Поделиться:
Дмитрий Азаров прокомментировал газовый спорДмитрий Азаров прокомментировал газовый спор
Изменить размер текста:

Дмитрий Азаров на пресс-конференции ответил на вопрос о споре СВГК и Газпром межрегионгаз Самара. Он объяснил, что сейчас вопрос, кому платит за газ, регулируется судебными решениями.

- Два хозяйствующих субъекта не договорились, теперь они в судах. Всегда лучше договорится. Сейчас я как представитель власти могу руководствоваться только решениями суда,- отметил Азаров.

Дмитрий Азаров объяснил, что сначала Газпром межрегионгаз Самара, прислал письмо о желании самостоятельно продавать газ. На это они имеют право. Дальше был суд, который отказал в расторжении договора о посредничестве досрочно. Дальше подали иск на расторжение в порядке истечения срока.

- 10 января арбитраж определил принять меры : до вступления в силу законного акта "Газпрому" нельзя ограничивать поставки газа тем жителям, у кого заключён договор с СВГК. Я надеюсь, что стороны, понимая свою ответственность, договорятся. Пока это спор двух хозяйствующих субъектов, вмешиваться туда неправильно. Но сейчас уже другой момент. Все сделаю для того, чтобы стороны договорились. Я умею убеждать, - заключил губернатор. И отметил, что самое главное - разобраться во всем до момента выставления квитанций.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Самаре сохранили голубые ели, которые хотели спилить из-за ремонта водовода
Преподавателя самарского университета осудили за взятки
В мэрии пообещали разобраться с жалобами самарцев на плохую очистку крыш от снега в кратчайшие сроки
В Самаре судебного пристава поймали на взятке в 60 тысяч рублей
Азаров: «Мэр Самары Елена Лапушкина не раз сама ездила на Красную Глинку. Она сказала, что никакого транспортного коллапса нет»
«Мы давно обсуждали это с главой региона»: Дмитрий Шляхтин прокомментировал свой уход из дирекции «Крыльев»
Азаров: «Самара Арену» передадут на баланс области, когда она будет полностью готова к эксплуатации. Мы не торопимся»
Жителя Самары поймали на проведении азартных игр в торговом павильоне
В Самарской области до конца 2019 года введут в эксплуатацию 20 детсадов
Азаров о министре информационных технологий Самарской области Казарине: «Если в этой сфере ничего не произойдет, будем менять руководителя»
Все крупные компании заняты: Дмитрий Азаров объяснил, почему "Крыльям" трудно найти титульного спонсора
В крещенскую ночь общественный транспорт Самары будет ходить до 2:00
«Посмотрим, хватит ли сил Дмитрию Шляхтину»: в Самарской области может смениться министр спорта
В Самаре в столкновении грузовика и скорой помощи пострадали 4 человека
"Ищем, кто сможет расширить горизонты": Сергея Филиппова на посту министра культуры Самарской области может сменить выходец из других регионов
В Самаре собираются объединить больницы имени Пирогова и № 8
В Тольятти безработный парень взял в аренду «Гранту» и продал ее
Председателем совета директоров «Крыльев Советов» станет зампред правительства региона Александр Фетисов