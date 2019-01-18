"Я умею убеждать" : Дмитрий Азаров ответил на вопрос, кому платить за газ

СЕГОДНЯ 14:10 2019-01-18T14:10:52+03:00

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Дмитрий Азаров на пресс-конференции ответил на вопрос о споре СВГК и Газпром межрегионгаз Самара. Он объяснил, что сейчас вопрос, кому платит за газ, регулируется судебными решениями.

- Два хозяйствующих субъекта не договорились, теперь они в судах. Всегда лучше договорится. Сейчас я как представитель власти могу руководствоваться только решениями суда,- отметил Азаров.

Дмитрий Азаров объяснил, что сначала Газпром межрегионгаз Самара, прислал письмо о желании самостоятельно продавать газ. На это они имеют право. Дальше был суд, который отказал в расторжении договора о посредничестве досрочно. Дальше подали иск на расторжение в порядке истечения срока.

- 10 января арбитраж определил принять меры : до вступления в силу законного акта "Газпрому" нельзя ограничивать поставки газа тем жителям, у кого заключён договор с СВГК. Я надеюсь, что стороны, понимая свою ответственность, договорятся. Пока это спор двух хозяйствующих субъектов, вмешиваться туда неправильно. Но сейчас уже другой момент. Все сделаю для того, чтобы стороны договорились. Я умею убеждать, - заключил губернатор. И отметил, что самое главное - разобраться во всем до момента выставления квитанций.