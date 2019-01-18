В крещенскую ночь общественный транспорт Самары будет ходить до 2:00

СЕГОДНЯ 14:19 2019-01-18T14:19:56+03:00

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В ночь на субботу, 19 января, общественный транспорт Самары будет работать в усиленном режиме. В эту ночь православные начнут отмечать Крещение Господне, и часть из них отправятся на Полевой спуск, где по традиции оборудовали купель. Специально для тех, кто решит окунуться ночью в прорубь, автобусы будут ходить до 2:00.

Как сообщили в городской администрации, продлится время работы коммерческих автобусов, которые ходят по Волжскому проспекту - это маршрутки №№ 61, 247 и 261. Отметим, что, помимо проруби на Полевом спуске, в Самаре будут работать еще две купели - при храмах.

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