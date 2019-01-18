В Самарской области до конца 2019 года введут в эксплуатацию 20 детсадов

СЕГОДНЯ 14:38 2019-01-18T14:38:24+03:00

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В Самарской области в 2019 году планируется построить и реконструировать 28 детских садов. Об этом в пятницу, 18 января, на пресс-конференции с журналистами заявил губернатор Дмитрий Азаров.

По словам главы региона, дошкольные учреждения приведут в порядок или создадут новые в рамках национального проекта «Образование». Региональное министерство строительства планирует до конца этого года ввести в эксплуатацию 17 детских садов, два из которых ранее занимали чиновники. Однако Дмитрий Азаров поручил увеличить это число до 20. Глава региона выразил уверенность в том, что область обязательно с этой задачей справится.