2019-01-18T14:51:58+03:00
Происшествия

Жителя Самары поймали на проведении азартных игр в торговом павильоне

Мужчину задержали и возбудили в отношении него уголовное дело
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: ГУ МВД по Самарской областиФото: ГУ МВД по Самарской области
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Полицейские накрыли еще один подпольный игровой клуб в Самаре. Он функционировал в торговом павильоне, расположенном во втором квартале поселка Красная Глинка. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По данным правоохранителей, организатором незаконной деятельности выступил безработный и ранее не судимый 35-летний житель Самары. Стражи порядка задержали его. В СУ СК по Самарской области, в отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Незаконные организация и проведение азартных игр». В настоящее время правоохранители продолжают разбираться в деталях произошедшего.

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