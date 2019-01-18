Жителя Самары поймали на проведении азартных игр в торговом павильоне

СЕГОДНЯ 14:51 2019-01-18T14:51:58+03:00

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Полицейские накрыли еще один подпольный игровой клуб в Самаре. Он функционировал в торговом павильоне, расположенном во втором квартале поселка Красная Глинка. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По данным правоохранителей, организатором незаконной деятельности выступил безработный и ранее не судимый 35-летний житель Самары. Стражи порядка задержали его. В СУ СК по Самарской области, в отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Незаконные организация и проведение азартных игр». В настоящее время правоохранители продолжают разбираться в деталях произошедшего.